Monaco enfonce Rennes

Rennes 1-2 Monaco

Buts : Bourigeaud (89e sp) pour le SRFC // Vanderson (51e) et Fofana (85e) pour Monaco

Expulsion : Vanderson (74e) à Monaco

Rennes dans le rouge et dans le noir.

Le Stade rennais continue de s’enfoncer dans la crise en championnat et cette nouvelle défaite à la maison, cette fois contre Monaco (1-2), qui l’éloigne un peu plus des places européennes et pourrait se rapprocher dangereusement de la zone rouge à l’issue de cette journée. L’écart entre les deux formations au classement – quinze points après cette rencontre – s’est vu sur le terrain, où l’ASM a été supérieur dans quasiment tous les domaines quand le SRFC a joué comme un petit poucet peut le faire en Coupe de France. Les Bretons n’ont eu que deux petites situations avant la pause, deux coups de tête d’Arthur Theate et d’Amine Gouiri, mais les Azuréens n’en n’ont pas eu beaucoup plus, malgré leur mainmise sur la partie. Si Jeanuël Belocian a dû couper un bon centre d’Ismail Jakobs, les tentatives de Folarin Balogun, Wiflried Singo et Vanderson n’ont rien changé au tableau d’affichage. Dans une rencontre marquée par les nombreuses fautes et parfois tendue, Rennes a paru trop loin du compte pour espérer sortir la tête de l’eau et réjouir son public, qui a sifflé Ludovic Blas et Arnaud Kalimuendo à leurs sorties.

Les Bretons ont pourtant eu des situations en seconde période, mais ils ont flanché à deux reprises, en se montrant apathiques dans leur surface. Sur un centre de Jakobs, les Rouge et Noir ont perdu deux duels et le ballon est revenu dans les pieds de Vanderson, dont le tir dévié par Belocian dans son propre but (0-1, 51e). Plus tard, Youssouf Fofana l’a joué comme Ounahi le week-end dernier en se baladant dans la défense rennaise pour aller ouvrir son pied et tromper Steve Mandanda (0-2, 85e), alors que Monaco avait été réduit à dix suite au deuxième avertissement de Vanderson. Avant cela, Takumi Minamino avait sauvé sa patrie devant le jeune Nagida, qui amené de la vie dans cette équipe rennaise, à l’image de Désiré Doué, qui a poussé Fofana à la faute dans la surface et a obtenu un penalty transformé (1-2, 89e). Il y a eu un vent de révolte, sans doute trop tardif et éteint par Köhn, auteur d’une parade sublime sur un tir puissant et bien placé de Nagida. Un succès parfait pour l’ASM, qui passe provisoirement deuxième au classement et laisse Rennes dans un autre championnat, celui du maintien.

Ça tombe bien, les deux prochains adversaires en Ligue 1 s’appellent Toulouse et Clermont.

Rennes (3-4-2-1) : Mandanda – Omari, Belocian (D. Doué, 83e), Theate – Bourigeaud, Santamaria (Rieder, 76e), Le Fée, Truffert (Nagida, 63e) – Gouiri, Kalimuendo (Yildirim, 63e), Blas (Terrier, 63e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Vanderson, Singo, Salisu, Jakobs – Camara (E. Diop, 81e), Zakaria – Minamino (Diatta, 79e), Fofana, Golovin (Maripan, 90e) – Balogun. Entraîneur : Adi Hütter.