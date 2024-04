Le PSG écarte Rennes et rallie la finale de la Coupe de France

PSG 1-0 Rennes

But : Mbappé (40e)

Il est toujours difficile, une fois le printemps passé, de penser à autre chose qu’à la Ligue des champions quand on s’appelle le PSG et qu’on ne s’est pas vautré en huitièmes de finale. Cela n’a pas empêché le club de la capitale de se rappeler que la Coupe de France est une belle compétition et un trophée qui lui échappe depuis deux saisons, pour livrer une prestation sérieuse face au Stade rennais (1-0), ce mercredi soir, en demi-finales. Les Bretons n’auront pas réussi à se sublimer pour rallier la finale, ce qu’ils avaient pris l’habitude de faire tous les cinq ans depuis 2009, laissant Paris prendre rendez-vous avec Lyon, le 25 mai prochain, à Pierre-Mauroy.

Mbappé – Mandanda, le match dans le match

Ce n’était pas l’ambiance des très grands soirs au Parc des Princes, mais il y a eu un tifo, un parcage rennais plein et animé et un PSG qui a rapidement enfilé son costume de Ligue des champions à une semaine de son quart de finale aller contre Barcelone. Dans un onze cohérent, avec les retours de Marquinhos et Nuno Mendes en défense, les Parisiens ont fait comprendre aux Bretons et à l’actionnaire François-Henri Pinault, accompagné de deux de ses enfants en tribunes, que ce serait dur. Ousmane Dembélé a activé le mode festival, sans retrouver la touche finition, laissant Kylian Mbappé briller dans son registre préféré, en faisant parler sa vitesse dans la profondeur. Il a lancé son match avec Steve Mandanda, son « tonton » chez les Bleus, en allant fixer le gardien, qui a dévié son tir sur la barre, avant de voir le ballon rebondir devant sa ligne.

Chaud, chaud, pour des Rennais assurément inférieurs et obligés de faire le dos rond, mais qui auraient pu piquer les premiers sur une frappe d’Arnaud Kalimuendo repoussée par Gianluigi Donnarumma. Le jeu était de l’autre côté (77% de possession à la pause) et Mbappé ne s’est pas laissé enquiquiner par les coups d’épaule de Guela Doué, allant chercher un penalty au contact de Warmed Omari. L’opportunité parfaite ? Non, puisque Mandanda, qui n’est pourtant pas un spécialiste dans l’exercice, a opposé sa main ferme pour entretenir l’espoir des Rouge et Noir. Ces derniers ont finalement craqué trois minutes plus tard quand, sur une belle ouverture de Ruiz, Mbappé s’est invité dans la surface et a vu son tir contré par Omari au fond des filets rennais (1-0, 40e).

Rennes n’a pas allumé la lumière

Il aurait fallu faire beaucoup plus du côté de la bande de Julien Stéphan pour inquiéter un PSG sérieux et largement au-dessus techniquement. Les Bretons ont tenté de s’appliquer à la relance, mais ils ont manqué de précision dans le camp adverse. Il aurait fallu être plus efficace, aussi, sur les rares situations. Amine Gouiri a raté le cadre après la pause, puis Martin Terrier, entré en cours de partie, n’a pas pu reprendre le centre bien travaillé par Benjamin Bourigeaud. Il y a également eu cette tête de Kalimuendo au-dessus de la barre, alors que Mbappé a continué de s’amuser en testant Mandanda, auteur de deux belles manchettes pour éteindre les tentatives de l’attaquant parisien. Le vétéran n’a décidément pas fait son âge, ce mercredi soir, frustrant aussi Marco Asensio et laissant en vie son équipe. Ses coéquipiers ont manqué de culot, parfois, à l’image de Terrier qui a trop hésité à prendre sa chance de loin, et de précision sur les coups de pied arrêtés (le dernier d’Enzo Le Fée) pour s’offrir une séance de tirs au but. On ne sait si le PSG aura une finale de Ligue des champions le 1er juin, mais il aura un titre à décrocher une semaine plus tôt, dans le Nord.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Pereira, 76e), Hernandez, Mendes (Škriniar, 76e) – Zaïre-Emery (Ugarte, 76e), Ruiz, Vitinha – Lee (Kolo Muani, 84e), Dembélé (Asensio, 76e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué (Seidu, 56e), Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, D. Doué (Rieder, 82e), Santamaria (Le Fée, 76e), Blas (Terrier, 56e) – Gouiri (Salah, 82e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.

