Steve Mandanda rempile avec le Stade rennais

Arrivé en Bretagne en juillet 2022, Steve Mandanda prolonge avec le Stade rennais. Le contrat du portier français s’étire désormais jusqu’en juin 2025. Gardien numéro un du SRFC, l’ancien Marseillais reste une valeur sûre du championnat et semble être dans les plans Florian Maurice, directeur technique du Stade rennais : « Avec tout ce qu’il a apporté sur le terrain et en dehors, il nous semblait logique de continuer l’aventure. C’est important d’avoir un joueur de cette qualité et de cette expérience dans le groupe. (…) Il a émis le souhait de continuer car il se sent bien ici. Tout était aligné pour que l’on continue ensemble. »

Une saison supplémentaire pour Steve Mandanda ✍️ Arrivé au SRFC en juillet 2022, le portier Rouge et Noir poursuit l’aventure rennaise jusqu'en 2025 ! 🔴⚫️#Mandanda2025 pic.twitter.com/st4HiKcdtl — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 8, 2024

Steve Mandanda a joué toutes les rencontres dans les cages rennaises (à l’exception d’un match en Ligue Europa et de la rencontre en Coupe de France ce week-end contre Guingamp). En forme, il explique dans un communiqué publié sur le site du club sa volonté de continuer au Roazhon Park : « J’ai envie de rendre la confiance que m’accordent les dirigeants. (…) Toute ma famille est très épanouie ici. (…) À partir du moment où l’on est content de se lever le matin, d’aller à l’entraînement et de jouer le week-end, c’est que l’on a encore envie et que l’on prend du plaisir. »

