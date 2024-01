Rennes écarte Guingamp dans le derby

Guingamp 0-2 Rennes

Buts : Kalimuendo (45e, 57e) pour le SRFC

Quand ce n’est pas en finale, c’est plus facile pour le Stade rennais face au voisin guingampais.

Cinq ans que les voisins Guingamp et Rennes n’avaient pas croisé le fer dans un derby qui a une histoire particulière en Coupe de France. Cette fois, les gars de la capitale ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant à Roudourou (0-2). Les occasions n’ont pas été légion dans une première période disputée sous la pluie et dans un stade plein comme un œuf avec des supporters des deux camps, des tifos et des fumigènes. Les visiteurs ont globalement eu le contrôle et il a fallu deux jolis centres pour se montrer dangereux. Le premier de Guela Doué pour son frère Désiré, qui n’a pas cadré sa reprise, puis le second d’Adrien Truffert – après une superbe ouverture extérieur du pied d’Arthur Theate – parfaitement coupé de la tête par Arnaud Kalimuendo pour mettre Rennes devant avant la pause (0-1, 45e).

Guingamp a tenté de répondre au retour des vestiaires, mais Amine El Ouazzani a un peu trop enroulé sa frappe et les Rennais ont rapidement piqué en contre. Tout est parti d’une bonne récupération d’Enzo Le Fée, qui a profité d’une défense guingampaise disloquée pour lancer Kalimuendo, parti crucifier Enzo Basilio d’un joli piqué (0-2, 57e). Les hommes de Julien Stéphan auraient pu plier l’affaire dans la foulée, mais Le Fée n’a pas trouvé le cadre avant que les Guingampais ne parviennent à sortir peu à peu la tête de l’eau. Le jeune Hugo Picard, réclamé par le public de Roudourou, a fait son entrée, puis l’EAG a eu les opportunités pour relancer la partie, Maxime Sivis dévissant sa tentative et Picard ne parvenant pas à profiter d’une perte de balle de Martin Terrier. Il a également fallu que Truffert et Baptiste Santamaria éteignent les flammes guingampaises dans la surface, alors que Gallon a dû se détendre sur un tir de Picard. Peu de peur et pas de mal : Rennes verra les seizièmes de finale et lance son année par un succès.

Et le ciel bleu a même pointé le bout de son nez dans le ciel breton.

Guingamp (4-3-2-1) : Basilio – Sivis, Gomis, Riou, Ben Mohamed (Manceau, 87e) – Merghem, Louiserre, Roux (Barthelmé, 87e) – Sagna (Luvambo, 76e), El Ouazzani (Siwe, 87e) – Guillaume (Picard, 67e). Entraîneur : Stéphane Dumont.

Rennes (4-2-3-1) : Gallon – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Santamaria, Le Fée – Blas, D. Doué (Rieder, 76e), Terrier (Yıldırım, 76e) – Kalimuendo (Bourigeaud, 70e). Entraîneur : Julien Stéphan.

