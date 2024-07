Pas de suspension pour Bellingham

Mauvaise nouvelle pour les Suisses.

Selon Bild, Jude Bellingham ne sera pas suspendu sportivement par l’UEFA après son geste obscène lors d’Angleterre-Slovaquie (2-1, AP) en huitièmes de finale de l’Euro, mais se voit toutefois infliger une amende à cinq chiffres. Il devrait donc bien être présent sur la pelouse ce samedi pour le quart de finale face à la Suisse. Malgré les excuses publiques du numéro 10 des Three Lions, l’UEFA avait ouvert une enquête pour « violation potentielle des règles fondamentales de conduite décente ».

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024