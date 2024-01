Ce que Gauthier Gallon a dit à Samuel Gigot avant le tir au but raté

La barre transversale tremble encore.

Ce dimanche 21 janvier au Roazhon Park, lors de la séance de tirs au but entre le Stade rennais et l’OM en 16es de Coupe de France, les 16 premières tentatives (8 de chaque côté) avaient été transformées lorsque Samuel Gigot s’est avancé pour frapper à son tour. Mais le capitaine marseillais a brisé cette série en tapant la transversale, avant que le jeune Mahamadou Nagida ne qualifie les Rouge et Noir.

Gallon sur les mots échangés avec Clauss et Gigot avant leurs TAB : "Clauss je le connais un peu, j'ai essayé de le taquiner. Gigot j'ai essayé de rentrer dans sa tête en disant qu'il était capitaine de l'OM, qu'il supportait la pression, qu'il était facile, petit plat du pied.." — François Rauzy (@RauzyFrancois) January 22, 2024

Le portier rennais Gauthier Gallon, habituelle doublure de Steve Mandanda, est revenu sur le petit échange qu’il a eu avec Gigot, avant ce raté : « Pour Gigot, j’ai essayé de rentrer dans sa tête en lui disant qu’il était capitaine de l’OM, qu’il supportait la pression, qu’il était facile, qu’il n’avait qu’à mettre un petit plat du pied. » Résultat des courses, l’Olympien a bien utilisé son plat du pied, mais sans réussite.

Mais selon Pau López, « les tirs au but, c’est de la fortune ».

Pau López : « Les tirs au but, c’est de la fortune »