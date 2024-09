Pronostic Reims Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se reprend face à Reims

Avec le départ de Will Still du Stade de Reims, les dirigeants champenois ont misé sur Luka Elsner, qui sort de deux belles saisons au Havre. Le nouvel arrivé a connu un départ délicat avec un revers face à Lille (0-2) mais s’est bien repris en accrochant le point du nul au stade Vélodrome face à Marseille (2-2). Mené au score, Reims a réagi en début de seconde période avec des réalisations de Fofana et Akieme, avant de se faire égaliser en fin de match. Cette performance a redonné beaucoup de confiance au groupe champenois. Avec un seul point pris, Reims va vouloir enchaîner face à Rennes. Comme de nombreuses équipes, la formation champenoise est assez limitée en matière de recrutement cet été.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

À l’inverse, le Stade rennais a connu de nombreux mouvements à l’intersaison, puisque les frères Doué, Terrier, Belocian, Le Fée, Theate, Rieder, Bourigeaud ou Yildirim ont tous quitté le club. Dans les dernières heures du mercato, Salah et Omari devraient suivre. Dans le sens opposé, les Bretons ont attiré Kamara, Faye, Gronbaek, Jordan, Meister ou Ostigard. Auteur d’un exercice décevant, Rennes avait parfaitement lancé sa saison en surclassant l’Olympique lyonnais (3-0) avec un but et une passe de Gouiri. Malgré cette bonne performance, les Rouge et Noir n’ont pas su enchaîner avec un revers concédé à Strasbourg (3-1). Ce dimanche, les hommes de Julien Stéphan vont vouloir se reprendre à Reims. Déterminé à afficher son meilleur visage, Rennes devrait prendre le dessus sur Reims.

► Le pari « victoire Rennes » est coté à 2,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 230€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Gouiri buteur » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Reims – Rennes

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Reims Rennes sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Reims – Rennes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Reims Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !