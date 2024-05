Maxime Gonalons quitte Clermont

Cette manie des Lyonnais à fuir la Ligue 2…

Le Clermont Foot 63 a annoncé ce mercredi le départ de Maxime Gonalons après deux saisons au club. Une annonce sur les réseaux sociaux, simple, sans fioriture, à l’image du bonhomme. L’international français de 35 ans et ancien capitaine de l’OL n’accompagnera donc pas les Clermontois en Ligue 2 après une saison galère finie à la dernière place de Ligue 1. Au total ce sont 48 matchs pour le natif de Vénissieux et dans sa vidéo d’adieux, il se montre reconnaissant envers les Auvergnats.

« J’ai envie de retenir le positif, même si malheureusement cette année, on n’a pas atteint les objectifs du club, on a échoué dans notre mission mais j’ai quand même envie de retenir les bonnes choses. J’ai énormément apprécié les deux années passées ici, j’ai rencontré des gens très chaleureux au club, je ne vais garder que des bons souvenirs. » Maxime Gonalons se tourne donc vers de nouveaux horizons à l’aube de cet été. Nul doute que son profil interessera des clubs de Ligue 1, ou pourquoi pas tenter une nouvelle aventure à l’étranger, lui qui a évolué à la Roma, Séville et Grenade.

🗣 "J'ai énormément apprécié mes deux années ici" Arrivé en Auvergne en 2022, @MaxGonalons quitte le Clermont Foot 63. Max', merci pour ton investissement et ton professionnalisme, on te souhaite le meilleur 🫶 pic.twitter.com/Jb9QL4c9Mf — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 29, 2024

Il est libre Max.

