Maxime Gonalons pris en charge pour une commotion cérébrale

Pas vraiment au max de la forme.

Sous l’impulsion de Raphaël Varane et d’autres acteurs qui commencent à alerter sur les dangers des commotions cérébrales, le monde du football commence à prendre conscience des enjeux. À travers un communiqué publié jeudi, le Clermont Foot a notamment révélé que Maxime Gonalons, victime d’un choc à la tête contre l’OGC Nice (0-0), est « depuis suivi dans le cadre d’un protocole de commotion cérébrale par un expert référent FFF/LFP ».

À la suite de ce coup, qui l’avait contraint à quitter la pelouse, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique lyonnais avait raté les deux matchs suivants en Ligue 1. Revenu contre Le Havre (2-1), il n’a eu qu’un quart d’heure de jeu à se mettre sous la dent. « C’est une commotion, donc on le prend au sérieux. On n’est jamais sûr de la manière dont cela peut évoluer, a indiqué Pascal Gastien, entraîneur clermontois, en conférence de presse ce vendredi. On ne prendra pas de risque avec sa santé, c’est une évidence. Il faut qu’il retrouve tous ses moyens, qu’on ne fasse pas n’importe quoi avec les joueurs. Il y a des enjeux mais on parle d’humain, on ne peut pas se permettre de rigoler avec ça. »

Même la présence à l’entraînement est encadrée par les recommandations de l’expert d’après le club.

Pronostic PSG Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1