Lens se relance en beauté à Clermont

Clermont 0-4 Lens

Buts : Openda (31e, 34e, 35e) et Claude-Maurice (75e).

Pas le temps de niaiser pour le Racing Club de Lens.

Sans succès en déplacement dans cette Ligue 1 2022-2023 depuis le 5 novembre dernier et une victoire sur la pelouse d’Angers, les Sang et Or ont retrouvé la recette pour ramener trois points d’un match à l’extérieur en championnat. Pourtant, tout n’avait pas démarré de la meilleure manière pour Lens, puisque le jeune Aïmen Maurer avait remporté son duel devant Brice Samba, mais le sauvetage de Jonathan Gradit sur la ligne a empêché l’ouverture du score locale (20e). Par la suite, le club nordiste a répondu avec une tête de Sotoca claquée par Diaw en corner (29e). Mais le meilleur était à venir pour les visiteurs, et Loïs Openda s’est mis en évidence avec trois buts et une passe décisive.

Lancé par Angelo Fulgini, l’avant-centre belge a d’abord ouvert le score d’une frappe entre les jambes de Mory Diaw (30e, 0-1), puis a profité de la glissade de Maxime Gonalons et d’une passe aveugle d’Adrien Thomasson pour doubler la mise (34e, 0-2). Dans la foulée, le Diable rouge a mis un gros pressing pour devancer Diaw dans sa sortie et enfoncer le clou dans le but vide (35e, 0-3). Un triplé record en L1. En deuxième période, Lens a voulu ajouter un quatrième but. Seko Fofana a trouvé le poteau (57e), mais Alexis Claude-Maurice a été plus adroit pour alourdir le score sur une passe signée… Openda (75e, 0-4). Grâce à ce probant succès, Lens conforte sa troisième place sur le podium et revient provisoirement à un point de l’OM, deuxième.

Et un clean sheet pour Lens et Samba, qui pourrait connaître une belle première jeudi.

Clermont (3-4-2-1): Diaw – Ogier, Wieteska, C.Konaté – Neto, Gonalons (J.Gastien, 62e), Magnin, Allevinah – Maurer (Diallo, 76e), Cham (Bela, 62e) – Andrić (Kyei, 62e). Entraîneur: Pascal Gastien.

Lens (4-2-3-1): Samba – Haïdara (Machado, 46e), Danso, Gradit, Frankowski – S.Fofana (Onana, 79e), Abdul Samed – Fulgini (Da Costa, 73e), Thomasson (Claude-Maurice, 74e), Sotoca – Openda (Labeau Lascary, 82e). Entraîneur: Franck Haise.

Loïs Openda inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1