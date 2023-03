Loïs Openda inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1

Pourquoi faire en 90 minutes ce que tu peux faire en 5 minutes ?

En déplacement sur la pelouse de Clermont ce dimanche après-midi, les Lensois se baladent tranquillement en première période, grâce à un triplé de Loïs Openda. L’attaquant belge, qui n’avait plus marqué depuis le 11 janvier à Strasbourg, a sanctionné à la demi-heure de jeu, en faisant trembler les filets à 31e, la 34e et la 35e minute. En collant trois buts en 4 minutes 42, il établit le nouveau record du triplé le plus rapide de l’histoire de notre championnat, une seconde plus rapide que celui de Matt Moussilou avec le LOSC face à Istres en février 2005.

35' (0-3) ⚽️ LE COUP DU CHAPEAU !!! Quel festival de @LoisOpenda qui vient tromper une troisième fois Diaw en moins de 5 minutes 🔥🔥🔥

Trop rapide.

Lens se relance en beauté à Clermont