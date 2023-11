Lens déroule à Clermont

Clermont 0-3 Lens

Buts : Wahi (11e), Thomasson (50e) et Saïd (82e)

Expulsions : Seidu (45e) à Clermont // Wahi (45e) à Lens

Trois buts, deux rouges et des Lensois qui ne s’arrêtent plus.

Invaincu depuis plus de deux mois en championnat, Lens continue d’engranger les points et de s’installer en haut de tableau après son succès à Clermont (0-3). Les Sang et Or ont rapidement pris les devants en Auvergne. D’abord frustré par Mory Diaw, Elye Wahi est venu couper de la tête un bon centre de Ruben Aguilar pour lancer les hostilités (0-1, 11e). Les visiteurs ont beaucoup tenté face à des Clermontois parfois libérés dans le jeu, mais qui ont peiné à se montrer dangereux. Il a quand même fallu une superbe parade de Brice Samba pour empêcher Grejohn Kyei d’égaliser. Son homologue Diaw lui a ensuite répondu sur un nouveau coup de casque de Wahi, qui s’est distingué d’une manière plus négative dans le temps additionnel du premier acte. Averti bêtement, l’attaquant a vu rouge deux minutes plus tard à la suite d’un accrochage avec Alidu Seidu, lui aussi expulsé, tout comme Pascal Gastien, fou de rage.

Une tension maximale avant de retrouver les vestiaires, où tout ce petit monde a pu se calmer et redescendre en pression. Ce qui n’a peut-être pas aidé Diaw, sorti en dehors de sa surface pour récupérer le ballon et coupable d’une mauvaise relance dans les pieds… d’Adrien Thomasson, qui a devancé Maximiliano Caufriez pour faire le break dans la cage vide (0-2, 50e). Pas encore abattu, Clermont a tenté de réagir, Kyei voyant sa tentative frôler le poteau de Samba et laissant forcément des espaces à Lens. Une aubaine pour Wesley Saïd, entré à la place de Morgan Guilavogui, complètement sonné après un choc. L’attaquant a signé un petit festival dans la surface, avant de croiser son tir et de plier la rencontre (0-3, 82e). Le podium n’est plus qu’à cinq points, et Clermont reste dans la charrette.

Lens est dans le bon wagon.

Clermont (3-4-2-1) : Diaw – Pelmard, Seidu, Caufriez – Konaté, Magnin (Gonalons, 66e), Keita (Boutobba, 66e), Borges – Cham, Rashani (Ogier, 46e) – Kyei (Nicholson, 66e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Khusanov, Medina – Aguilar, El Aynaoui, Abdul Samed (Mendy, 66e), Frankowski – Thomasson (Sotoca, 66e), Wahi, Fulgini (Guilavogui, 46e (Saïd, 76e)). Entraîneur : Franck Haise.

