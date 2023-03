Brice Samba devrait être appelé en équipe de France

Mais la Samba, ce n’est pas brésilien ?

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il y a deux trous à combler au poste de gardien de but en équipe de France. Si Mike Maignan devrait logiquement devenir le numéro un, les identités des deux remplaçants sont encore floues. D’après Téléfoot, dans sa prochaine liste qu’il dévoilera jeudi pour les matchs face aux Pays-Bas (24 mars) et à l’Irlande (27 mars), Didier Deschamps devrait appeler Brice Samba et Alphonse Areola. Convoqué en septembre dernier, Alban Lafont resterait donc sur la touche, tandis qu’Ilan Meslier serait mis à disposition des Espoirs. L’émission précise également qu’un petit nouveau devrait être convoqué en défense centrale, puisque Jean-Clair Todibo et Wesley Fofana seraient pressentis pour compenser le départ de Raphaël Varane.

Du sang neuf, sauf au poste de neuf ?

