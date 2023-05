Clermont bat Lorient, Angers dispose de Troyes et Nice remonte Montpellier

Loin des bagarres de haut et bas de tableau, six équipes sans objectif particulier ont pris rendez-vous en ce samedi soir de 37e journée de Ligue 1.

Et les Clermontois ont été les premiers à s’illustrer, en disposant de Lorient à Gabriel-Montpied (2-0). Une victoire notamment offerte par Mory Diaw, auteur d’une jolie parade sur penalty devant Ibrahima Koné (41e). À la relance, le gardien a ainsi permis à Aïman Maurer de partir en contre et de trouver Saïf-Eddine Khaoui en retrait (1-0, 44e). En fin de partie, sur un corner cafouillé, Maximiliano Caufriez est parvenu à placer son plat du pied droit dans le petit filet gauche d’Yvan Mvogo (2-0, 74e). Clermont tentera de conserver son historique huitième position lors de l’ultime journée.

Dans le duel de relégués, Angers a pris le dessus sur Troyes (1-1) au stade Raymond-Kopa. Le centre de Yasser Larouci a été excellemment repris du gauche par Xavier Chavalerin (1-0, 13e) pour l’ouverture du score, avant qu’Himad Abdelli n’égalise d’une volée lointaine et encore plus spectaculaire (1-1, 38e). Le mot de la fin appartient à Lillian Rao-Lisoa, d’un sublime enroulé en lucarne (2-1, 90e). Angevins et Troyens ont donc attendu l’avant-dernière journée pour offrir du spectacle.

Enfin, le show a été assuré à La Mosson où l’OGC Nice a renversé Montpellier (2-3). Téji Savanier a pourtant mis les siens dans les meilleures dispositions, en y allant de son doublé : d’abord d’un tir rasant à l’entrée de la surface (1-0, 7e), puis en transformant le penalty préalablement obtenu par Arnaud Nordin (2-0, 17e). Mais après la pause, plus rien n’est allé dans le sens héraultais. Suffisant pour que Ross Barkley ne réduise la marque, après un travail en solo (2-1, 53e). Lancés, les Aiglons ont alors plié l’affaire en dix minutes grâce à l’œuvre de Gaëtan Laborde : l’attaquant a marqué de la tête après un face-à-face brouillon avec Benjamin Lecomte (2-2, 67e), puis il a conclu une chevauchée chaotique d’un dribble sur le portier (2-3, 79e). Nice est assurée de terminer en première moitié de classement.

Les résultats :

Clermont Foot 2-0 FC Lorient

Buts : Khaoui (44e) et Caufriez (74e) pour les Clermontois

SCO Angers 2-1 Troyes

Buts : Abdelli (38e) et Rao-Lisoa (90e) pour le SCO // Chavalerin (13e) pour l’ESTAC

Montpellier HSC 2-3 OGC Nice

Buts : Savanier (7e et 17e, SP) pour le MHSC // Barkley (53e) et Laborde (67e et 79e) pour l’OGCN

