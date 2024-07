Lui, c’est Vitinha : vous connaissez ?

Les supporters du Portugal n’ont pas été tendres avec Roberto Martínez à la suite de la victoire aux tirs au but contre la Slovénie en huitièmes de l’Euro. Il faut dire qu’entre la pauvreté du jeu proposé, le fait que certains cadres (Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes) jouent les 120 minutes malgré une prestation plus que moyenne ou encore l’incapacité à contourner un bloc bas, le technicien espagnol a tendu le bâton pour se faire battre. Mais, là où l’incompréhension a été la plus totale, c’est lorsque l’ancien coach de la Belgique a décidé pour son premier changement à l’heure de jeu de sortir Vitinha qui était pourtant le meilleur sur la pelouse et le seul à créer une once de danger. La raison de cette sortie ? La pelouse de la Frankfurt Arena à écouter Roberto Martínez : « L’état de la pelouse a motivé ma décision. Elle ne nous a pas aidés quand on avait le ballon. Le jeu intérieur avec Vitinha ne pouvait pas fonctionner, les lignes de passes dans le jeu intérieur favorisaient la Slovénie. J’ai dû remplacer Vitinha, parce que nous ne pouvions pas utiliser les schémas que nous avions dans le jeu intérieur. » Après tout, Vítor Machado Ferreira n’a pas de diplôme en jardinerie, alors pourquoi pas.

Maestro Vitinha

Resté sur le banc lors de la défaite des coiffeurs face à la Géorgie (0-2), Vitinha avait déjà validé définitivement sa place dans le 11 portugais lors de deux victoires face à la Tchéquie (2-1) et contre la Turquie (3-0). Et notamment face aux Tchèques où Vitinha a été élu homme du match. Pas parce que son remplaçant, Francisco Conceição, a offert la victoire au Portugal au buzzer, mais parce qu’il a rayonné dans l’entrejeu où tous les ballons sont passés par lui. C’est bien simple, avec 9,8% de possession, Vitinha est le joueur qui a eu le plus de temps le cuir dans les pattes. Naturellement, il est aussi le 2e joueur avec le plus de passes (91 pour 95% de passes réussies) derrière Rúben Dias (92). Et le Parisien ne s’est pas contenté de faire des passes latérales ou en retrait puisqu’il est aussi celui qui a fait le plus de passes clés, ainsi que celui qui a le plus frappé au but (3 dont 2 tirs cadrés) derrière Cristiano Ronaldo (6). Après le match contre la Slovénie, son compère du milieu João Palhinha s’est exprimé sur le rôle majeur de petit Victor : « Vitinha, c’est un maestro. Il dirige notre équipe quand nous avons le ballon, et ça se ressent quand il n’est pas là. » Et pourtant, lors des qualifications à cet Euro 2024, Vitinha n’a été titulaire qu’une fois sur les 10 matchs pour un total de 6 rencontres disputées et 130 minutes sur le pré. Soit moins qu’Otavio, Rúben Neves ou encore Danilo.

Un joueur qui pèse dans le milieu

Pour comprendre comment Vitinha est passé de cireur du banc à titulaire indiscutable et dépositaire du jeu avec Bruno Fernandes, il faut jeter un coup d’œil sur sa saison au Paris Saint-Germain où il a planté 9 buts et délivré 5 passes décisives, faisant ainsi oublier une première année compliquée dans la capitale. Parmi les 9 joueurs du PSG (en comptant Kylian Mbappé) présents dans les deux camps de ce France-Portugal, Vitinha est celui qui a fait la meilleure saison en club. C’est en tout cas l’avis de son entraîneur Luis Enrique : « Pour moi, Vitinha est le joueur de la saison. Si nous ajoutons ses qualités de jeu avec et sans ballon, son agressivité et sa capacité à défendre, il est le meilleur de toute l’équipe, et pourtant, tous les joueurs sont bons… Mais il a été exceptionnel. » Avant d’ajouter que Vitinha est : « l’un des meilleurs milieux du monde. » Et s’il a prouvé face aux milieux tchèques, turcs et slovènes que Luis Enrique avait raison, Vitinha va avoir le droit à un autre défi face à la France où N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga – qui devrait remplacer Adrien Rabiot – sont d’un autre niveau. En espérant pour lui que la pelouse de la Volksparkstadion de Hambourg soit meilleure que celle de la Frankfurt Arena.

