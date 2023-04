Clermont enchaîne face à Reims

Clermont 1-0 Reims

But : Kyei (4e) pour les Auvergnats

Exclusion : Wieteska (81e)

Clermont fait durer le plaisir.

Les Auvergnats ont pris le dessus sur Reims (1-0) et poursuivent leur petit bonhomme de chemin cette saison en première partie de tableau. Il ne fallait pas arriver en retard à Gabriel-Montpied avec Muhammed Cham, trouvé par Elbasan Rashani, qui n’a plus qu’à la donner à Grejohn Kyei pour l’ouverture du score (1-0, 4e). Les Clermontois laissent alors la balle à leur adversaire, dont la possession est clairement stérile. Ils sont même capables d’erreurs en offrant un corner où Kyei, encore lui, peut doubler la mise avec une tête qui tape le poteau de Yehvann Diouf. Clermont se montre de nouveau dangereux deux minutes plus tard, lorsque la tentative de Jim Allevinah passe juste à côté.

Peu inspirés en première mi-temps avec une seule frappée cadrée à mettre à leur actif, les Rémois ne le sont pas beaucoup plus en deuxième. En face, les locaux peuvent s’en vouloir de ne pas faire plus rapidement le break sur la puissante reprise de Mehdi Zeffane qui trouve le montant de Diouf ou sur une contre-attaque où Rashani, qui se montre trop hésitant à l’entrée de la surface. Ils ne se facilitent pas la tâche quand Mateusz Wieteska, au sol avec Folarin Balogun, assène un coup de pied à l’attaquant anglais qui oblige Stéphanie Frappart à sortir le carton rouge à dix minutes du terme de la rencontre. Les Rémois, qui poussent en fin de match, ne profitent pas de cette supériorité numérique et signent leur quatrième match sans victoire. Tout l’inverse pour Clermont, avec cinq succès d’affilée et une belle 8e place devant une équipe de Reims à l’arrêt.

La magie de Pascal Gastien.

Clermont (3-4-3) : Diaw – Caufriez, Wieteska, Ogier – Allevinah, Gastien, Gonalons (Maurer, 78e), Zeffane (Konaté, 78e) – Rashani (Magnin, 71e), Kyei (Andrić, 77e), Cham (Khaoui, 70e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Reims (4-2-3-1) : Diouff – De Smet (van Bergen, 85e), Abdelhamid, Agbadou, Foket (Sierhuis, 64e) – Matusiwa (Cajuste, 70e), Munetsi – Flips, Doumbia (Lopy, 85e), Ito – Balogun. Entraîneur : Will Still.

