Clash de la redac : le PSG fausse-t-il la fin de championnat ?

Steven Oliveira

D’après le président du HAC Jean-Michel Roussier, le PSG « se fout de la gueule du monde » : « C’est l’expression d’un immense mépris pour le Championnat de France. Je me suis fendu d’un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. » La raison de sa colère ? La composition de Luis Enrique face à Clermont (1-1) dans laquelle ne figurait aucun des titulaires habituels et même deux gamins de 17 ans. Pourtant, il n’y a rien de plus logique que de voir l’entraîneur parisien effectuer une revue d’effectif à quatre jours d’un quart de finale aller de Ligue des champions face à Barcelone. D’après M. Roussier, le PSG aurait donc dû aligner ses stars – comme c’était le cas lors de l’aller à Clermont qui s’est aussi soldé sur un match nul (0-0) – et ainsi risquer de vivre un nouveau quart de finale avec des joueurs majeurs à l’infirmerie comme cela a été trop souvent le cas par le passé. Largement leader de Ligue 1, le PSG s’est donné le droit de faire tourner. Et puis mieux vaut des remplaçants ou des jeunes – Mayulu et Zague ont d’ailleurs été les plus en vue – qui se donnent à fond pour se montrer que des titulaires qui jouent avec le frein à main par peur de se blesser.

Le PSG est donc dans son droit et ne fausse en aucun cas le championnat. Au contraire de la LFP qui décale la rencontre face à Lorient prévue entre les deux matchs de Ligue des champions et lors de laquelle le PSG aurait également envoyé une équipe B. Décalé, le match pourrait ainsi voir Paris venir avec une toute autre formation, d’autant plus en cas d’élimination. En cas de qualification, nous verrons si M. Roussier réagit de la même façon lorsque le PSG recevra Le Havre trois jours avant sa demi-finale avec Ethan Mbappé, Letellier et Kurzawa titulaires. Bizarrement, son discours ne sera pas le même.