Sergio Rico a enfin rejoué au football

Pour les supporters parisiens, les bonnes nouvelles ne viennent pas du terrain.

Près d’un an et demi après son accident de cheval qui l’avait plongé dans le coma et l’avait tenu éloigné des terrains, Sergio Rico est de nouveau un joueur de football. Mardi, il a pu de nouveau goûter au terrain avec son nouveau club d’Al-Gharafa au Qatar, deux jours seulement après avoir signé son contrat.

Une titularisation en Ligue des champions asiatique et une victoire 4-2 contre Al-Ain, le vainqueur de la dernière édition, les sensations ont été au rendez-vous pour l’ancien portier parisien. « Retour au jeu, et retour à la victoire », s’est réjoui l’espagnol de 31 ans sur ses réseaux sociaux.

La plus belle des récompenses.

Un ancien du PSG rebondit au Qatar