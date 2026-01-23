S’abonner au mag
Dante : « C’est quoi ça, la saison de trop ? »

Ligue 1+ diffuse le deuxième épisode de The Last Dante consacré au défenseur de l’OGC Nice.

Dante : « C'est quoi ça, la saison de trop ? »

Dante fait-il la saison de trop ? À l’occasion de son retour de blessure, la chaîne Ligue 1+ diffuse dès ce vendredi soir le deuxième épisode de la série The Last Dante – super titre – consacrée évidemment au défenseur brésilien de l’OGC Nice.

Dans cet opus, le joueur revient notamment sur les difficultés qu’il a pu rencontrer et qui ont amené des supporters ou des observateurs à penser qu’il faisait peut-être la saison de trop.

Et autant dire que le Niçois a beaucoup d’arguments pour démonter ces doutes. Avec le sourire, évidemment.

