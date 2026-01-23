S’abonner au mag
Des nouvelles de Frédéric Guilbert

Libre, il est libre ! À Lecce depuis son départ de Strasbourg en 2024 sans indemnité de transfert, Frédéric Guilbert va encore une fois pouvoir s’engager gratuitement dans un nouveau club : mis à l’écart du groupe professionnel avant de le réintégrer grâce à l’intervention de son avocat, le défenseur a résilié son contrat.

Le joueur français a annoncé lui-même la nouvelle sur X et dans un communiqué, dans lequel il déclare dire « merci à presque tout le monde » : « Un merci aussi pour les supporters, pour leur présence constante et leur soutien. Même dans les moments où tout était confus, vous avez été la seule voix qui ne ment pas. » Qui est intéressé par un Normand qui n’aime pas la triche ?

Füllkrug et Milan évitent le piège à Lecce

