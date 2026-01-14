L’Inter gagne petit contre Lecce

Inter Milan 1-0 Lecce

But : Esposito (78e) pour les Nerazzurri

Service minimum pour l’Inter. Un petit but de Sebastian Esposito à dix minutes du terme aura permis à l’Inter de gagner petit contre Lecce (1-0), premier non-relégable de la Serie A. Au classement, les Nerazzurri prennent six points d’avance sur l’AC Milan, qui a tout de même l’occasion de revenir à trois points de ses voisins en cas de victoire jeudi soir à Côme.

Freinés à Naples le week-end dernier, les coéquipiers de Marcus Thuram reprennent leur marche en avant en engrangeant de la confiance avant un déplacement à l’Udinese ce samedi, puis un match capital la semaine prochaine à domicile contre Arsenal.

L’Inter éparpille Lecce