Vainqueur de Lecce avec l’Inter, Lautaro Martinez dépasse les 100 buts en Serie A

US Lecce 0-4 Inter Milan

Buts : Martinez (15e et 56e), Frattesi (54e) et De Vrij (68e)

La barre des 100 réalisations dépassée en Serie A, pour une place de leader renforcée.

À l’occasion de la 26e journée du championnat italien, l’Inter a pu compter sur Lautaro Martinez pour ouvrir le score grâce à son centième but dans la compétition et tracer la voie du succès de son équipe à Lecce : au quart d’heure de jeu, l’attaquant a trouvé la faille des vingt mètres. Puis le champion du monde s’est offert un doublé en profitant d’un centre de Davide Frattesi dans le second acte. Après avoir vu la Juventus s’imposer à l’arraché contre Frosinone, les Milanais reprennent ainsi neuf points d’avance sur leur dauphin (qui a, en outre, un match de moins à disputer). De son côté, Lecce reste englué en quatorzième position.

100 – Lautaro Martínez 🇦🇷 is the third foreign player able of scoring 100 goals in Serie A with Inter, after Stefano Nyers and Mauro Icardi. Historic.#LecceInter pic.twitter.com/1mp4cxSwQs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024

Cela dit, les locaux ont réussi à rendre la tâche des visiteurs un peu plus difficile que prévu avant la pause en montrant une vraie détermination. Mais comme souvent, la bande de Simone Inzaghi a été supérieure dans les deux surfaces de réparation, et l’outsider n’a donc jamais réussi à revenir malgré quelques bonnes situations. Après l’entracte, les Nerazzurri ont par ailleurs déroulé : outre le nouveau tremblement de filets de l’Argentin, Frattesi a aussi trompé Wladimiro Falcone sur un service d’Alexis Sánchez, et Stefan De Vrij a enfoncé le clou de la tête à la suite d’un corner de Federico Dimarco.

À noter, également, un changement d’arbitre à la mi-temps !