La Roma s'en sort avec un point à Lecce

Le point du nullos.

Trimballée à Lecce, la Roma revient tout de même des Pouilles avec un point. Les Giallorossi (52 points) se laissent distancer par le 4e, Bologne (57 points après sa victoire 3-0 contre la Salernitana ce lundi). Mais les regrets seront plutôt pour les locaux, 13es de Serie A, qui ont dominé cette partie et terminé avec pas moins de 23 frappes au compteur (5 cadrées), dont 8 (!) pour Nikola Krstović. Ils auront poussé jusqu’au bout, avec une frappe délicieuse de Rémi Oudin – entré à la 72e – venant lécher le haut de la transversale, dans le temps additionnel.

23 – AS Roma have earned 23 points in their 10 league matches under Daniele #DeRossi; only two managers have won more points in their first 10 games on Giallorossi’s bench in Serie A since 1994/95: Eusebio Di Francesco (24) and Rudi Garcia (30). March.#LecceRoma

