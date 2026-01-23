S’abonner au mag
Coup dur pour l'OL avec un nouveau blessé

CM
Cheville en berne. Dans la bataille en Ligue Europa contre les Young Boys Berne (1-0) ce jeudi, l’OL aura perdu son latéral gauche, Nicolas Tagliafico, blessé à la cheville droite. L’international argentin, sorti pour blessure à la pause, sera indisponible un mois, a prévenu ce vendredi l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca.

Un onze à remanier à Metz

Petite complication, l’infirmerie est déjà bien garnie à Lyon : le Brésilien Abner Vinicius, qui aurait pu le remplacer à Metz dimanche en championnat, est également blessé aux adducteurs et reste très incertain. « Nous avons besoin de le voir à l’entraînement (ce vendredi après-midi à partir de 16h30), poursuivait l’entraîneur portugais. On verra aussi demain (samedi). Ce sera difficile pour dimanche. »

L’option la plus probable serait de reconduire le dispositif adopté en seconde partie du match jeudi, en mettant l’Anglais Ainsley Maitland-Niles, habituellement arrière droit, comme défenseur latéral gauche et faire confiance au Néerlandais Hans Hateboer pour évoluer à droite.

Fonseca enregistrera à Metz le retour du défenseur central international sénégalais Moussa Niakhaté, vainqueur de la CAN avec le Sénégal, mais sa titularisation n’est pas garantie.

Ligue Europa : Lyon meilleur élève, Nice pas le pire

CM

