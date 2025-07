La prochaine recrue de l’OL jouait à l’OL la saison dernière

Sacrée recrue pour les Lyonnais.

Un retour à la Alexandre Lacazette. Il avait quitté le club le 30 juin, le revoilà le 28 juillet. Selon L’Équipe, Nicolás Tagliafico va resigner à l’OL pour deux ans. Une excellente nouvelle pour Lyon qui va voir revenir un cadre de son effectif, qui s’est souvent montré indispensable du côté du Rhône lors des dernières saisons.

Un an en option pour le latéral

Le latéral argentin de 32 ans va donc être lié jusqu’en 2027 avec l’OL avec une option d’un an supplémentaire. Il devrait reprendre sa place de titulaire, en mettant l’achat textorien, Abner, sur le banc. Le mercato lyonnais continue donc son petit bonhomme de chemin. Après Alfonso Moreira et Ruben Kluivert, Nicolás Tagliafico est la troisième recrue lyonnaise (oui, oui c’est une recrue). Le club attend maintenant un nouveau gardien, un milieu de terrain et un ailier, pour combler les futurs départs, et notamment celui de Malick Fofana, qui devrait rapidement faire ses valises.

Le mercato risque d’être long pour l’OL.

