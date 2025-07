L’Olympique lyonnais officialise enfin sa première recrue du mercato

Un Lion à Lyon.

Après un début d’été particulièrement chaotique, l’Olympique lyonnais tient enfin sa première recrue : Afonso Moreira. Le jeune ailier portugais de 20 ans arrive en provenance du Sporting CP et s’est engagé jusqu’en juin 2029. Montant de l’opération : 2 millions d’euros, avec un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente.

Afonso Moreira avait déjà intégré le groupe lyonnais depuis plusieurs jours et n’attendait plus que l’annonce officielle de son transfert, retardée en raison des problèmes économiques du club. Sur X, le community manager de l’OL s’est d’ailleurs amusé des nombreux messages de supporters réclamant l’officialisation du jeune ailier.

« Annonce Moreira », « Moreira stp le CM », « Moreira ! Annonce ! » Bon ok 😏 pic.twitter.com/cF4vfltcld — Olympique lyonnais (@OL) July 22, 2025

Onze matchs officiels dans les jambes

Côté terrain, le Portugais reste un pari. Formé au Sporting, Moreira n’a disputé que onze matchs professionnels à ce jour : six avec les Lions et cinq avec Gil Vicente lors d’un prêt en 2024. Cette saison, il a alterné entre l’équipe première du Sporting et la réserve, qui évolue en troisième division. Il a aussi été utilisé à six reprises en Youth League cette saison (un but et une passe décisive), et a goûté à la Ligue des champions en entrant 34 minutes lors des play-off retours face au Borussia Dortmund (0-0).

23 ans après avoir vu Cristiano Ronaldo lui filer entre les doigts, l’OL n’a cette fois pas laissé passer sa chance avec une pépite du Sporting.