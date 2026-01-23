Les supporters de Lille dénoncent des violences policières à Vigo

Sale soirée pour les Lillois. Un premier but au bout de quelques secondes de jeu, une défaite contre le Celta en Ligue Europa (2-1), un niveau de jeu « à la limite du scandale » selon Bruno Genesio, et pour parfaire le tout, des violences policières au stade dénoncées par les fans des Dogues.

Dans un communiqué publié par les Dogues Virages Est (DVE) et la Section Linselles, les supporters reprochent aux forces de l’ordre une attitude « inacceptable », comme ça avait déjà été le cas en octobre 2024, quand l’un d’entre eux avait été frappé et menotté lors du match contre l’Atlético de Madrid.

Les supporters déplorent le manque de soutien du LOSC

Et de dénoncer : « Ce soir à Vigo, comme déjà il y a un an, les supporters lillois ont été confrontés à une attitude inacceptable des forces de l’ordre espagnoles. Sans provocation de notre part, nous avons été menacés, intimidés et victimes de violences policières, nous forçant à quitter les lieux dans un climat de tension extrême. Nous étions présents uniquement pour soutenir notre équipe, de manière pacifique et organisée. »

Les supporters regrettent également un manque de soutien de la part du club lillois. « Nous regrettons également l’absence de soutien et de protection de la part de notre club, déjà constatée lors de notre précédent déplacement en Espagne. Laisser ses supporters livrés à eux-mêmes face à de telles situations est incompréhensible et inacceptable. Le football ne doit jamais être un prétexte à la violence institutionnelle. Les supporters ne sont pas des criminels. »

Un déplacement dans un stade espagnol comme un autre.

Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission