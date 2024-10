Un supporter lillois frappé et menotté par des policiers pendant le match contre l’Atlético

Une victoire au goût salée.

Pendant que ses camarades admiraient la prestation de leurs joueurs contre l’Atlético (1-3), Antoine, 28 ans, souffrait en silence dans un coin du Cívitas Metropolitano. Dans un entretien pour La Voix du Nord, ce supporter des Dogues a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi soir à Madrid. Il raconte la violence des membres de la sécurité, dès l’arrivée du parcage lillois aux abords du stade. « lls ont essayé de nous provoquer et nous sommes tous restés pacifiques, même quand un stadier a volontairement mis un coup de poing au visage de l’un d’entre nous, narre-t-il en préambule. L’atmosphère était hostile et la police espagnole a rapidement pris le relais des stadiers. »

« Six policiers me portent des coups de pieds »

Pour lui, en revanche, la soirée prend un autre tournant à partir de la mi-temps. Alors qu’il souhaite rejoindre sa mère, située à un autre endroit de la tribune, un policier le pousse violemment et tombe lui-même à la renverse. Le début d’un long calvaire. « Six policiers me tombent dessus, me portent des coups de pied et des coups de matraque, dénonce l’homme originaire d’Arras. J’avais trois genoux sur le visage et j’étais bloqué. Ils m’ont ensuite menotté et laissé dans un coin. » Après consultation des caméras de surveillance, il n’a été relâché qu’une fois le match terminé.

En Espagne, l’important c’est les trois poings.

