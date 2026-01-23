Bruno Genesio aurait demandé à quitter le LOSC

Lille sans la tentation. Le LOSC aurait préféré rester en 2025, vu le début d’année compliqué des Dogues, qui ont commencé 2026 avec quatre défaites en autant de matchs, dans trois compétitions différentes. Celle contre le Celta, ce jeudi soir, en Ligue Europa (2-1) pourrait laisser quelques traces. Selon les informations de RMC Sport, Bruno Genesio aurait proposé sa démission, qui aurait été refusée par son président Olivier Létang.

Genesio en colère… et désemparé ?

Le coach lillois avait annoncé la couleur en conférence de presse en Espagne, assurant qu’il allait prendre ses responsabilités et donnant rendez-vous dans les prochaines heures pour comprendre de quoi il parlait. Avait-il déjà en tête cette option ? Celle-là même qui l’avait conduit à quitter le Stade rennais à l’automne 2023, après avoir jeté l’éponge et passé un accord avec les dirigeants bretons ?

« Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis quatre matchs, ce n’est pas une histoire de réussite, c’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs, a-t-il lancé jeudi soir. Tout le monde va devoir assumer. Moi, je vais assumer mes responsabilités. Le premier responsable, c’est moi, puisque c’est moi qui fais l’équipe, mais il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. »

Encore une bonne manière de préparer la réception de Strasbourg, dimanche.