Gianni Infantino chambre les supporters anglais

Un vrai clown, ce Gianni. Présent ce jeudi à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial et interrogé sur les doutes qui entourent le Mondial 2026, le patron de la FIFA s’est dit très confiant concernant le succès de la compétition.

« Nous avons constaté que nous avons besoin d’occasions pour rassembler les gens. Nous l’avons vu au Qatar en 2022. Il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr, avant le début de la Coupe du monde. Puis le ballon s’est mis à rouler et la magie a commencé. Et c’était un merveilleux Mondial. »

Tellement confiant qu’il en a profité pour taquiner d’une délicate ironie les supporters anglais : « Pour la première fois de l’histoire également, aucun Britannique n’a été arrêté pendant une Coupe du monde. Imaginez ! C’est quelque chose de vraiment, vraiment spécial. » Pour rappel, la consommation d’alcool n’était pas autorisée à l’intérieur ni aux abords des enceintes au Qatar.

Les supporters outre-Manche ripostent

L’association des supporters anglais de football n’a pas tardé à réagir, demandant au patron de l’instance de baisser les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 : « Puisque nous avons l’attention de M. Infantino, nous aimerions lui faire remarquer qu’au lieu de faire des blagues faciles sur nos supporters, il ferait mieux de se concentrer sur la vente de billets à bas prix. »

Au cours des quatre dernières semaines, la FIFA a reçu « 500 millions de demandes de billets » selon Gianni Infantino, pour 6,5 à 7 millions de billets disponibles. « Un chiffre que nous n’avions jamais vu auparavant, rien ne s’en approche, même de loin », s’est félicité le patron de la FIFA, pas vraiment inquiet pour remplir les stades, on l’aura compris.

Il sait apaiser les polémiques.

