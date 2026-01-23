S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Gianni Infantino chambre les supporters anglais

CM
Gianni Infantino chambre les supporters anglais

Un vrai clown, ce Gianni. Présent ce jeudi à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial et interrogé sur les doutes qui entourent le Mondial 2026, le patron de la FIFA s’est dit très confiant concernant le succès de la compétition.

« Nous avons constaté que nous avons besoin d’occasions pour rassembler les gens. Nous l’avons vu au Qatar en 2022. Il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr, avant le début de la Coupe du monde. Puis le ballon s’est mis à rouler et la magie a commencé. Et c’était un merveilleux Mondial. »

Tellement confiant qu’il en a profité pour taquiner d’une délicate ironie les supporters anglais : « Pour la première fois de l’histoire également, aucun Britannique n’a été arrêté pendant une Coupe du monde. Imaginez ! C’est quelque chose de vraiment, vraiment spécial. » Pour rappel, la consommation d’alcool n’était pas autorisée à l’intérieur ni aux abords des enceintes au Qatar.

Les supporters outre-Manche ripostent

L’association des supporters anglais de football n’a pas tardé à réagir, demandant au patron de l’instance de baisser les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 : « Puisque nous avons l’attention de M. Infantino, nous aimerions lui faire remarquer qu’au lieu de faire des blagues faciles sur nos supporters, il ferait mieux de se concentrer sur la vente de billets à bas prix. »

Au cours des quatre dernières semaines, la FIFA a reçu « 500 millions de demandes de billets » selon Gianni Infantino, pour 6,5 à 7 millions de billets disponibles. « Un chiffre que nous n’avions jamais vu auparavant, rien ne s’en approche, même de loin », s’est félicité le patron de la FIFA, pas vraiment inquiet pour remplir les stades, on l’aura compris.

Il sait apaiser les polémiques.

Vanessa Le Moigne quitte le foot, une bien triste issue

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!