Un revirement de situation pour Kobbie Mainoo à Manchester United ?

Should I Stay or Should I Go ? Rebondissement surprenant dans le dossier Kobbie Mainoo : selon la BBC et Sky Sports, les dirigeants de Manchester United souhaitent prolonger le contrat du milieu de terrain de 20 ans.

Le bail actuel de l’international anglais court jusqu’à l’été 2027 et comprend une option de prolongation d’un an activable par le club.

Un hiver mouvementé

Il y a encore quelques semaines, Mainoo était considéré comme un candidat au départ, en raison de son temps de jeu limité sous les ordres de l’ancien entraîneur Rúben Amorim. La situation avait même été rendue un peu plus délicate par son frère, aperçu en tribunes lors d’un match avec un tee-shirt floqué « Free Mainoo ».

Mais le départ d’Amorim a radicalement changé la donne sportive pour le joueur de 20 ans. Que ce soit sous la direction de l’entraîneur intérimaire Darren Fletcher ou du nouveau coach Michael Carrick, l’Anglais a retrouvé une place de titulaire.

Coucou, c’est Mainoo.

Manchester United annonce le départ d’un cadre