S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens

Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina

SW
Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina

Pas de quartier, mais un peu de pitié ? En conférence de presse ce jeudi avant le choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l’OM et Lens, Wesley Saïd s’est exprimé au sujet des retrouvailles avec son ancien coéquipier Facundo Medina.

« Fac, déjà sur le plan humain, c’est la joie de vivre, explique l’attaquant formé au Stade rennais. Il a amené beaucoup de soleil dans le vestiaire et sur le terrain, c’est quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Et après, en matière de qualité, il est arrivé à amener de la grinta, il est très technique aussi et il n’a pas peur des duels. Il a énormément de qualités. » Que d’éloges !

Pour le moment, Medina ne se montre pas encore à son meilleur niveau sous les couleurs phocéennes. L’international argentin s’est déjà blessé deux fois à la cheville depuis le début de la saison. Cependant, il reste un joueur que les Lensois garderont à l’œil. « On connaît très bien Fac, donc ça va faire plaisir déjà de le retrouver avant le match, poursuit le buteur sang et or. Pendant le match, ce sera une autre histoire. » 

Les câlins, ce sera pour après le match.

Quels sont les clubs qui « dérangent » le plus en Ligue 1 ?

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!