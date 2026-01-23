Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina

Pas de quartier, mais un peu de pitié ? En conférence de presse ce jeudi avant le choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l’OM et Lens, Wesley Saïd s’est exprimé au sujet des retrouvailles avec son ancien coéquipier Facundo Medina.

« Fac, déjà sur le plan humain, c’est la joie de vivre, explique l’attaquant formé au Stade rennais. Il a amené beaucoup de soleil dans le vestiaire et sur le terrain, c’est quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Et après, en matière de qualité, il est arrivé à amener de la grinta, il est très technique aussi et il n’a pas peur des duels. Il a énormément de qualités. » Que d’éloges !

Pour le moment, Medina ne se montre pas encore à son meilleur niveau sous les couleurs phocéennes. L’international argentin s’est déjà blessé deux fois à la cheville depuis le début de la saison. Cependant, il reste un joueur que les Lensois garderont à l’œil. « On connaît très bien Fac, donc ça va faire plaisir déjà de le retrouver avant le match, poursuit le buteur sang et or. Pendant le match, ce sera une autre histoire. »

Les câlins, ce sera pour après le match.

Quels sont les clubs qui « dérangent » le plus en Ligue 1 ?