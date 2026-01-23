Un an après son arrivée, une aventure déjà terminée pour Corentin Martins ?

Clap de fin pour Martins ? Arrivé l’an dernier sur le banc de Madagascar, le technicien français Corentin Martins ne devrait pas rempiler avec les Barea.

À son arrivée en février 2025, l’ancien sélectionneur de la Mauritanie avait pour objectif de qualifier les Malgaches à leur toute première Coupe du monde, plus de cinq ans après leur exploit à la CAN 2019, où ils avaient atteint les quarts de finale pour leur première participation.

Malgré un bilan honorable (quatre victoires en six matchs de qualification, dont le derby face aux Comores), Martins n’est pas parvenu à envoyer les siens en Amérique, Madagascar terminant deuxième de sa poule derrière le Ghana.

Un contrat devenu impossible à assumer pour le gouvernement

Il semble toutefois que la décision relève plus de considérations économiques que sportives. Comme l’affirme Sports News Africa, si l’ancien président malgache Andry Rajoelina (qui a fui le pays à la suite d’un mouvement de contestation en octobre 2025) accordait une certaine largesse financière à l’équipe nationale, le contrat de Martins est devenu impossible à assumer pour le nouveau gouvernement. Recevant une offre largement à la baisse, l’entraîneur français aurait alors refusé de poursuivre l’aventure.

Court mais intense.

