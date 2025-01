Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection malgache joue désormais en R3

Quand on vous dit que tout est possible dans le football…

On me surnomme le « Messi malgache », j’ai été quart-de-finaliste de la CAN 2019 avec les Zébus et je peux me vanter de porter le titre de meilleur buteur de l’histoire de ma sélection avec 15 réalisations en 67 matchs. Je suis… Je suis ? Paulin Voavy ! Et depuis le début de la saison, il joue désormais en R3 avec le FC L’Isle-Jourdain.

C’est un gros coup réalisé par les amateurs gascons qui ont donc réussi à enrôler dans leurs rangs le champion de France de National 2009-2010 avec Évian Thonon Gaillard. Passé également par l’AS Cannes et Boulogne-sur-Mer, c’est surtout en Égypte que Paulin Voavy a réalisé ses plus beaux faits d’armes, notamment sous les couleurs du Misr El Maqasa, avec lequel il est devenu vice-champion national en 2017.

Déjà décisif

Comme le rapporte La Dépêche, la venue de Paulin à l’Isle Jourdain n’a rien d’un hasard, puisque l’attaquant désormais âgé de 37 ans a un fils qui joue à Colomiers, dans le département voisin de la Haute-Garonne.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Malheureusement, Voavy accuse quelques pépins physiques qui le rendent trop juste pour être titulaire indiscutable. « Mais quand il est à 100% de ses moyens, on voit vraiment la différence », jure Franck Cazac, co-président du club. La preuve : en 50 minutes disputées, il a tout de même déjà inscrit cinq buts et trois passes décisives. Dont un triplé le 30 novembre dernier contre Elpy en 25 minutes.

Le meilleur supersub de France, c’est lui.

Kenny Lala appelé pour la première fois avec Madagascar