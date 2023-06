Le Ghana tenu en échec par Madagascar

Madagascar 0-0 Ghana

La purge du dimanche.

Sur une pelouse du stade Mahamasina d’Antanarivo absolument terrible, Madagascar et le Ghana n’ont rien fait de leur dimanche après-midi pour tenter d’emballer une rencontre fermée au possible et logiquement vierge en termes de but (0-0). Même si les Ghanéens ont globalement eu le contrôle du ballon en première période, ils ne sont jamais parvenus à vraiment inquiéter leurs hôtes du jour, qui se sont contentés de faire le dos rond et sortir le bout de leur nez uniquement sur quelques phases de transition. En vain également.

Il a alors fallu attendre l’heure de jeu pour voir un coup de franc surpuissant de Thomas Partey contraindre Nina Razakanirina (60e) à dégainer une claquette. Le milieu de terrain d’Arsenal a ensuite échoué sur une deuxième tentative quelques minutes plus tard, et Madagascar a profité de ces échecs pour se révolter en fin de partie. Sur une frappe lointaine tendue, Ibrahim Amada a obligé Lawrence Ati-Zigi à sortir une parade (80e), avant d’être impérial sur une tête vicieuse sur le corner suivant. Les deux formations en sont restés là, sans pion. Madagascar était déjà éliminé de la course à la qualification à la CAN, mais le Ghana va lui devoir attendre la dernière journée face au Centrafrique en septembre prochain pour valider son billet.

Il ne méritait pas mieux aujourd’hui, de toute façon.

Madagascar (4-3-3) : Razakanirini – Métanire (Randrianiaina, 66e), Boyer, Berajo, Rabarijaona – Rafanomezantsoa (Zout, 58e), Manoelantsoa (Amada, 58e), Rakotoarisoa – Randrianarijaona (Randriantsiferana, 90e+2), Andria (Abdallah, 66e), Bertrand. Entraîneur : Romuald Rakotondrabe.

Ghana (4-2-3-1) : Ati-Zigi – Odoi, Aidoo, Amartey, Kpozo – Abdul Samed, Partey – Paintsil (Bukari, 74e), A. Ayew, Sulemana (Nuamah, 62e) – J. Ayew (Kudus, 80e). Entraîneur : Chris Hughton.

Les maillots de Chelsea mis aux enchères au profit de Christian Atsu