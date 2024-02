Bastia cosi ? Pas vraiment

Ce dimanche 4 février, le FC Lupinu, club d’un des quartiers de la préfecture de Haute-Corse, était en déplacement sur le terrain de son rival en championnat, l’AS Cargèse, pour un rendez-vous entre le leader et le dauphin de Régional 3. Malheureusement, ce match a tourné à l’affrontement. Dans un communiqué, le FC Lupinu, club d’un certain Julian Palmieri, dénonce le guet-apens que ses joueurs et son staff ont subi. Une bagarre aurait éclaté après un « accrochage anodin ». La suite, c’est le FC Lupinu qui le raconte dans son communiqué : « Notre entraîneur, Loïc Capretti, voyant son joueur se faire prendre à partie par plusieurs individus, s’est alors vite interposé avec une volonté de calmer les esprits, mais a lâchement été agrippé par le dos, projeté au sol puis frappé par le numéro 8 blanc (initiateur de cette échauffourée) et piétiné à la tête alors qu’il avait perdu connaissance par le numéro 2, pendant que trois autres joueurs adverses lui mettaient des coups dans le dos. »

𝐋𝐞 𝐅𝐂 𝐋𝐮𝐩𝐢𝐧𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞. ⚠️ Après seulement quelques minutes suivant le coup d’envoi de notre match, un contact et un accrochage anodin entre deux joueurs, dans le jeu, a fait… pic.twitter.com/3JaJu7P0MD — FC Lupinu (@FCLupinu) February 5, 2024

Le club rappelle avoir reçu avant le match « certains signaux inquiétants autour de cette rencontre, avec notamment des appels téléphoniques envers [le] coach le menaçant de devoir laisser ce match ou lui et sa famille seraient en danger ». Julian Palmieri était « visiblement une cible bien définie » des « licenciés adverses » qui « en ont profité pour le lyncher », lui et d’autres membres du club. L’ancien latéral du Sporting, du LOSC et de Metz avait rejoint le club corse en 2022 après avoir fait une dépression l’empêchant de continuer le football de très haut niveau.

Décidément, le Régional 3 devient une ligue de MMA.

LOSC : cet outsider qui avance masqué