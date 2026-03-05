Wesley Fofana n'a « rien du tout wesh »

Quand les réseaux sociaux mettent de bonne humeur. Malo Gusto et Wesley Fofana ont tous les deux été remplacés ce mercredi soir dans le dernier quart d’heure lors de la victoire 4-1 de Chelsea contre Aston Villa.

Comptez sur Fofana contre le PSG

Après avoir vu des rumeurs de blessures fleurir, les deux joueurs ont tenu à rassurer tout le monde. Le premier n’a pas parlé d’un pépin dans son post Instagram, quand le second s’est amusé à répondre aux inquiétudes sur X.

Sous la publication d’un compte fan de Chelsea, le défenseur a fait comprendre à sa manière que sa sortie ne s’expliquait pas pour une raison physique : « Hein ? J’ai rien du tout wesh ! » Traduction : comptez sur lui pour être de la partie au Parc des Princes la semaine prochaine contre le PSG en Ligue des champions.

Hein j’ai rien du tout wesh 🤣🤣 — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) March 4, 2026

Bravo à lui pour sa lutte contre les fake news.

