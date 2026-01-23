Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran

Le mouvement de répression qui secoue l’Iran continue de faire des victimes. Ce jeudi, Salar Behdari, gardien de but de 20 ans évoluant au club d’Aluminium Arak FC, club de la Persian Gulf Pro League, a perdu la vie dans la répression qui frappe le vaste soulèvement populaire contre le pouvoir iranien. 🖤 We have sadly received the first confirmed report of a Persian Gulf Pro League player being killed. Salar Behdari was only 20, a goalkeeper for Aluminium Arak FC. He was shot directly in the heart and neck for protesting, by the Islamic Republic’s death squads. A promising… pic.twitter.com/Spab0RWCsh — Persian Soccer 🇮🇷 (@prznsoccer) January 22, 2026 Un drame confirmé par le compte X Persian Soccer : « Nous avons malheureusement reçu le premier rapport confirmé du décès d’un joueur de la Persian Gulf Pro League. Il a été abattu d’une balle en plein cœur et dans le cou pour avoir manifesté, par les escadrons de la mort de la République islamique. Un jeune footballeur iranien prometteur, avec toute sa vie devant lui – un autre jeune volé par le massacre en Iran. » Un bilan de plus en plus lourd

La veille, la télévision d’État iranienne avait fait état de 3 117 personnes morts depuis le début du mouvement, étouffé par les forces de sécurité, selon des chiffres attribués à la Fondation iranienne pour les martyrs et les anciens combattants.

D’après l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège et dont les données sont relayées par l’ONU, au moins 3 428 manifestants ont été tués. L’organisation estime toutefois que le bilan réel pourrait être bien plus lourd, potentiellement supérieur à 20 000.

La mort de Salar Behdari fait directement écho au décès de Rebin Moradi, jeune espoir de 17 ans du club de Saipa FC, disparu dans les mêmes circonstances mardi.

