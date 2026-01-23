S’abonner au mag
  • International
  • Iran

Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran

CM
Un footballeur professionnel tué lors des manifestations en Iran
Le mouvement de répression qui secoue l’Iran continue de faire des victimes. Ce jeudi, Salar Behdari, gardien de but de 20 ans évoluant au club d’Aluminium Arak FC, club de la Persian Gulf Pro League, a perdu la vie dans la répression qui frappe le vaste soulèvement populaire contre le pouvoir iranien.

Un drame confirmé par le compte X Persian Soccer : « Nous avons malheureusement reçu le premier rapport confirmé du décès d’un joueur de la Persian Gulf Pro League. Il a été abattu d’une balle en plein cœur et dans le cou pour avoir manifesté, par les escadrons de la mort de la République islamique. Un jeune footballeur iranien prometteur, avec toute sa vie devant lui – un autre jeune volé par le massacre en Iran. »

Un bilan de plus en plus lourd

La veille, la télévision d’État iranienne avait fait état de 3 117 personnes morts depuis le début du mouvement, étouffé par les forces de sécurité, selon des chiffres attribués à la Fondation iranienne pour les martyrs et les anciens combattants.

D’après l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège et dont les données sont relayées par l’ONU, au moins 3 428 manifestants ont été tués. L’organisation estime toutefois que le bilan réel pourrait être bien plus lourd, potentiellement supérieur à 20 000.

La mort de Salar Behdari fait directement écho au décès de Rebin Moradi, jeune espoir de 17 ans du club de Saipa FC, disparu dans les mêmes circonstances mardi.

Un gardien iranien suspendu pour avoir enlacé une supportrice

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!