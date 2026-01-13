S’abonner au mag
En Iran, un joueur de 17 ans tué dans une manifestation contre le régime

En Iran, un joueur de 17 ans tué dans une manifestation contre le régime

Confrontée à une vague de protestations sans précédent, la République islamique d’Iran réprime dans le sang les manifestants. Un massacre à huis clos, le régime ayant bloqué l’accès à Internet depuis vendredi 9 janvier. Dans ce contexte, seules quelques informations peuvent filtrer du pays. L’organisation Hengaw For Human Rights, qui documente quotidiennement la tragédie, rapporte ce mardi que le jeune footballeur iranien Rebin Moradi a été tué par des tirs directs de la police jeudi dernier, alors qu’il prenait part à une manifestation à Téhéran.

Il était l’un des grands espoirs de la capitale iranienne

Joueur de 17 ans au Saipa FC, club basé à Karaj, à une trentaine de kilomètres de Téhéran, il était considéré comme l’un des grands espoirs de la capitale iranienne. Rebin Moradi était membre de la minorité kurde, particulièrement réprimée par le régime, comme lors des précédents soulèvements de 2019 et 2022.

Selon l’ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, au moins 648 manifestants ont été tués depuis le début des manifestations. L’organisation indique que ce bilan est sans doute plus lourd, bien qu’elle ne soit pas en mesure de le confirmer en raison du black-out complet du pays.

Iran-Égypte : un match des fiertés mal placées

