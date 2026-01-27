Un groupe de personnalités du football exhorte Infantino à condamner la répression meurtrière en Iran

Quand le football sort de son terrain. En Iran, des figures du jeu ont décidé de ne plus se taire, avec notamment Ali Karimi en fer de lance. L’ancien milieu du Bayern Munich et de la sélection iranienne (127 capes) fait partie d’un groupe de personnalités du football qui a adressé une lettre ouverte à Gianni Infantino, exhortant la FIFA à condamner les meurtres, arrestations et menaces visant des footballeurs dans le pays.

Adressée aussi aux présidents des plus de 200 fédérations membres de la FIFA, la lettre est signée par Karimi, trois anciens internationaux, un entraîneur, un arbitre et plusieurs journalistes sportifs. Le texte évoque un « mouvement national, populaire et civique » confronté à une « répression systématique », dénonçant des actes relevant de « crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ».

🇮🇷 An official statement by a group of Iranian football players, coaches, referees and journalists, demanding international football community to take a stand against the situation in Iran. The letter, backed by former Iranian national team star and Asian Player of the Year -… pic.twitter.com/QJnllbggB4 — Uri Levy (@Levyninho) January 25, 2026

Selon les informations citées dans la lettre, plus de 18 000 personnes auraient été tuées lors des manifestations de ces derniers mois, bien que certaines estimations soient encore plus élevées. Parmi elles, « un nombre important de membres de la communauté du football ».

Ne plus rester silencieux

Les signataires citent notamment Mojtaba Tarshiz, ancien joueur de première division et père de deux enfants, Saba Rashtian, arbitre assistante en football féminin, l’entraîneur de jeunes Mehdi Lavasani, les joueurs Amirhossein Mohammadzadeh et Rebin Moradi, ainsi que Mohammad Hajipour, gardien de beach soccer.

Le message adressé à Infantino est clair : « Le football, en tant que phénomène social le plus influent au monde, ne peut et ne doit pas rester silencieux face aux exécutions, aux meurtres, aux arrestations arbitraires et aux menaces contre les athlètes. » Les signataires demandent à la FIFA et aux fédérations nationales de condamner publiquement ces actes, d’exiger leur arrêt immédiat et d’activer tous les leviers juridiques et disciplinaires pour protéger les acteurs du football iranien.

