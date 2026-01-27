Un international français signe en Bolivie

Après la mangue en Colombie, les attaquants vont-ils goûter le Mangala en Bolivie ? Sans club depuis la fin de son contrat à Estoril cet été, Eliaquim Mangala traverse l’océan atlantique et s’engage au Club Oriente Petrolero, en première division bolivienne. Le défenseur central aux huit sélections en équipe de France, dont une pendant l’Euro 2016, y a signé un contrat d’un an.

Ancien défenseur le plus cher de l’histoire du foot

La saison dernière, le joueur de 34 ans a disputé neuf matchs au Portugal et pris quatre cartons jaunes. Sa dernière sortie date de mi-avril. Avant (bien avant), Eliaquim Mangala avait fait les beaux jours de Porto, qui l’avait transféré à l’été 2014 à Manchester City contre une cinquantaine de millions d’euros. Il était alors devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du foot. Il était ensuite parti jouer à Valence et à Saint-Étienne.

Un transfert de Mangala pour le foot bolivien ?

