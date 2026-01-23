S’abonner au mag
Le PSG se rend à Auxerre avec seulement quinze joueurs de champ

Moins, c’est plus ? Le Paris Saint-Germain a communiqué ce vendredi son groupe pour la rencontre de Ligue 1 face à Auxerre. Un détail saute aux yeux : seuls 15 joueurs de champ figurent dans la liste.

Hakimi et Nuno Mendes restent au chaud

L’entraîneur parisien Luis Enrique devra se contenter d’un groupe réduit de 18 joueurs pour ce match qui se jouera à un horaire inhabituel. Le groupe comprend trois gardiens – Lucas Chevalier, Renato Marin et Martin James. Le champion d’Europe devra notamment se passer de João Neves et Fabian Ruiz, mais aussi d’Achraf Hakimi, rentré du Marco mercredi, et de Nuno Mendes.

Une bonne nouvelle toutefois : Ibrahim Mbaye, 17 ans, est de nouveau à la disposition du coach parisien après avoir été sacré champion d’Afrique dimanche dernier au terme d’une finale folle.

Au moins, Luis Enrique n’aura pas trop à se creuser la tête au moment de faire ses changements.

