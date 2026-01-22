Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel

Un sérieux concurrent au multiplex Ligue 2. Ce vendredi soir, la 19e journée du championnat va s’ouvrir avec un match entre Auxerre et le PSG qui sera diffusé à un horaire inhabituel.

La rencontre débutera exceptionnellement à 20 heures plutôt qu’à 20h45 (ou 21 heures quand, comme la semaine dernière, un autre match se joue à 19 heures). Selon les informations de RMC, cette décision a été prise à la suite d’une demande du PSG.

Une récupération à optimiser

Les Parisiens souhaiteraient en effet optimiser le temps de récupération entre leurs deux matchs de Ligue des champions, après avoir joué contre le Sporting mardi soir et avant de recevoir Newcastle mercredi prochain. Les champions d’Europe pourront ainsi rentrer plus tôt à la maison dans la soirée de vendredi.

L’AJ Auxerre, qui reste sur une série de trois défaites et qui rêve d’un exploit pour quitter la zone rouge (17e, 12 points), n’y aurait pas vu d’inconvénient après avoir échangé avec la LFP et le PSG.

Tout ça pour se mettre plus rapidement devant les derniers épisodes de Loups Garous.

