S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • Auxerre-PSG

Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel

CG
Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel

Un sérieux concurrent au multiplex Ligue 2. Ce vendredi soir, la 19e journée du championnat va s’ouvrir avec un match entre Auxerre et le PSG qui sera diffusé à un horaire inhabituel. 

La rencontre débutera exceptionnellement à 20 heures plutôt qu’à 20h45 (ou 21 heures quand, comme la semaine dernière, un autre match se joue à 19 heures). Selon les informations de RMC, cette décision a été prise à la suite d’une demande du PSG.

Une récupération à optimiser

Les Parisiens souhaiteraient en effet optimiser le temps de récupération entre leurs deux matchs de Ligue des champions, après avoir joué contre le Sporting mardi soir et avant de recevoir Newcastle mercredi prochain. Les champions d’Europe pourront ainsi rentrer plus tôt à la maison dans la soirée de vendredi.

L’AJ Auxerre, qui reste sur une série de trois défaites et qui rêve d’un exploit pour quitter la zone rouge (17e, 12 points), n’y aurait pas vu d’inconvénient après avoir échangé avec la LFP et le PSG.

Tout ça pour se mettre plus rapidement devant les derniers épisodes de Loups Garous.

Top 10 : ne parlez pas de remplaçants, dites supersubs

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!