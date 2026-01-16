En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 8

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas Publié Aujourd'hui à 21:45 le Vendredi 16 Janvier à 21:45 Mis à jour à 16:14

Un JB qui s’affine au fil des épisodes, une loup-garou plus cachée que jamais et des villageois désemparés. La fin de la saison arrive (déjà), et impossible d’anticiper son issue. On est là pour faire le point.