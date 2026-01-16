S’abonner au mag
  • En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 8

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

Un JB qui s’affine au fil des épisodes, une loup-garou plus cachée que jamais et des villageois désemparés. La fin de la saison arrive (déjà), et impossible d’anticiper son issue. On est là pour faire le point.

Les notes de Loups Garous : épisode 8

Amelie2-scaled

Amélie

L’accent québécois rassure vraiment trop, c’est pas du jeu.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste2-scaled

Jean-Baptiste

Il a sorti la sulfateuse, en mode Terminator. He’ll be back !

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer2-1-scaled

Jennifer

Une défense digne d’un Troyes-PSG, en 2016. Elle n’a plus qu’à faire tourner la roue de la Jennifortune ?

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sebastien1-scaled

Sébastien

Il est quand même un peu méprisant quand il débat. Mais c’est quand même un peu pour ça qu’on l’aime.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cecile2-scaled

Cécile

« Le loup, il a un peu peur, il est contre le mur. » Franck Ribéry a pris cher pour moins que ça. Peut-être qu’il la bat aux échecs, hein.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle2-scaled

Isabelle

Alors que le monde part en guerre, il est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas en 2026. Les « Oh p*** » d’Isabelle, sa casquette et ses poings serrés en font partie. Merci. 

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline2-1-scaled

Pauline

La doudoune sans manches… Elle est là, la dissociation de l’épisode. 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

« Si le secret pour être loup garou, c’est de passer pour un gros débile, j’ai toutes mes chances pour la saison prochaine. » Bon, pas sûr quand même.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2j
81
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!