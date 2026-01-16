- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 8
Un JB qui s’affine au fil des épisodes, une loup-garou plus cachée que jamais et des villageois désemparés. La fin de la saison arrive (déjà), et impossible d’anticiper son issue. On est là pour faire le point.
Amélie
L’accent québécois rassure vraiment trop, c’est pas du jeu.
0 note(s)
Jean-Baptiste
Il a sorti la sulfateuse, en mode Terminator. He’ll be back !
0 note(s)
Jennifer
Une défense digne d’un Troyes-PSG, en 2016. Elle n’a plus qu’à faire tourner la roue de la Jennifortune ?
0 note(s)
Sébastien
Il est quand même un peu méprisant quand il débat. Mais c’est quand même un peu pour ça qu’on l’aime.
0 note(s)
Cécile
« Le loup, il a un peu peur, il est contre le mur. » Franck Ribéry a pris cher pour moins que ça. Peut-être qu’il la bat aux échecs, hein.
0 note(s)
Isabelle
Alors que le monde part en guerre, il est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas en 2026. Les « Oh p*** » d’Isabelle, sa casquette et ses poings serrés en font partie. Merci.
0 note(s)
Pauline
La doudoune sans manches… Elle est là, la dissociation de l’épisode.
0 note(s)
Mister V
« Si le secret pour être loup garou, c’est de passer pour un gros débile, j’ai toutes mes chances pour la saison prochaine. » Bon, pas sûr quand même.
0 note(s)
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas