Pourquoi le match Utrecht-Genk s'est terminé juste avant minuit

Il fallait le vouloir pour assister à ce match entre Utrecht et Genk. En effet, le coup d’envoi n’a pas pu être donné avant 21h50 en raison d’incidents entre supporters. Selon Le Soir, les Limbourgeois ont assuré la victoire sans le soutien des 1 200 fans ayant fait le déplacement, privés de stade à cause d’incidents impliquant notamment la police. Le match s’est terminé à 23h45.

La raison de ces altercations ? Un groupe de supporters qui n’a pas été fouillé « a forcé le passage de la sécurité ». La RTBF explique que 300 individus ont été expulsés. Par conséquent, toute la tribune des visiteurs a été évacuée avant d’être fermée. Mais tous les supporters belges n’ont pas quitté immédiatement la tribune visiteurs à la demande des forces de l’ordre, certains étant armés de bâtons et de barres.

« Malheureusement, les dégâts causés dans la tribune visiteurs étaient tels qu’il n’était plus possible de la nettoyer à temps et surtout de la sécuriser, relaie la RTBF d’après un communiqué des autorités locales. Après avoir consulté l’UEFA, le FC Utrecht a donc décidé de ne plus admettre de supporters visiteurs. »

Une réponse sans appel du club belge

Ce vendredi matin, un premier communiqué du club belge fait état de « violences policières injustifiées et excessives » envers ses supporters et prend la défense des Limbourgeois : « Le club condamne fermement cette action disproportionnée des autorités locales à l’encontre de supporters innocents du KRC Genk. »

Le KRC Genk a publié un autre communiqué dans lequel il «condamne le comportement de cette petite minorité de supporters ». Le club informe également qu’une enquête sera menée afin de décider des mesures à prendre suite aux incidents avant d’annoncer qu’il prendra en charge les frais de déplacement et les billets des supporters (des vrais, cette fois-ci) n’ayant pu assister au match. Un remboursement en guise de consolation pour les malheureux.

