Un entraîneur adjoint rétrogradé en U23 après avoir célébré un peu trop fort la victoire du Sénégal

MH
I’m singing in the rain. Ce dimanche soir, pendant que le club belge de l’OH Louvain s’enfonçait un peu plus après une défaite 1-0 sur la pelouse de Saint-Trond, Ibrahima Sonko, membre du staff, vibrait pour tout autre chose.

Ancien international sénégalais, le directeur de la transition (entre les U23 et l’équipe première) de l’OHL avait quitté le banc pour suivre la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc… depuis le car de l’équipe.

Un homme en fête dans un car déprimé

Problème : quand les Lions de la Teranga ont décroché leur sacre, Sonko a laissé exploser sa joie. Chants, danses, célébrations, le tout dans un car décrit comme « déprimé » après un troisième match sans victoire. Forcément, ça a coincé. Plusieurs joueurs ont mal vécu ce décalage total et ont dénoncé cette attidue.

La direction n’a pas tardé à réagir. Ce mercredi, Sonko a été écarté de l’équipe première et rétrogradé auprès des U23, lui qui avait été recruté en mars 2025 pour accompagner les jeunes vers le groupe pro, selon Nieuwsblad. Il reste salarié du club, mais son rôle est désormais limité. Une décision lourde de sens dans un contexte déjà fragile : Louvain lutte pour son maintien (14e sur 16) et traverse une période sportive compliquée.

Un car, deux ambiances.
