Paulo Fonseca annonce le départ de deux joueurs

Au moins, c’est clair ! Interrogé en conférence de presse à propos du mercato hivernal, Paulo Fonseca a annoncé le départ imminent de deux jeunes joueurs de l’Olympique lyonnais : Alejandro Gomes Rodríguez et Enzo Molebe, des attaquants de 18 ans en manque de temps de jeu depuis le début de la saison.

« Nous voulons faire jouer Alejandro et Enzo, mais ils n’ont pas beaucoup de possibilités avec nous en ce moment. Le groupe doit travailler pour les faire jouer et les faire progresser, mais ce n’est pas possible actuellement, a ainsi indiqué l’entraîneur portugais, transparent. Ce sont des joueurs qui vont partir, et Rémi Imbert va rester avec nous, c’est une priorité pour nous. » Ça sent le prêt.

