  Bundesliga
  J4
  Dortmund-Wolfsburg (1-0)

Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg

TJ
Adeyemi porte Dortmund contre Wolfsburg

  Dortmund 1-0 Wolfsbourg

But : Adeyimi (20e) pour le BvB

Adeyummy.

Pour venir à bout de Wolfsburg ce dimanche soir à domicile, Dortmund a eu besoin du génie de son attaquant, Karim Adeyemi, auteur du seul but de la rencontre d’une frappe de mule à la 20e minute de jeu (1-0). Avec cette victoire, le club de la Ruhr reste deuxième du classement, deux points derrière le Bayern Munich, leader et auteur d’un quatre sur quatre après un succès contre Hoffenheim ce samedi.

Une victoire du BvB qui vient quelque peu sauver un week-end de foot catastrophique dans la Ruhr. En cause, une bagarre impliquant 400 hooligans des clubs de Schalke, Dortmund et Cologne a éclaté ce samedi soir. De retour sur le terrain, Dortmund a eu l’occasion de montrer que son début de saison est réussi sur le plan sportif. À noter à Wolfsburg que Christian Eriksen a fait ses grands débuts avec les Wölfe, sans pour autant parvenir à changer l’issue du match.

Outre-Rhin, on a l’air d’être bien repartis vers un duel acharné entre Dortmund et le Bayern.

La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund

TJ

