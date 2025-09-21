400 supporters de Schalke, Dortmund et Cologne se bastonnent dans une forêt en Allemagne

Le hooliganisme perdure en Allemagne.

Samedi soir, une violente bagarre a éclaté en pleine forêt, à proximité de Dortmund, entre un total de 400 supporters de Schalke 04, Dortmund et Cologne, affirme ce dimanche la police allemande à WDR. À l’origine de cet incident, de nombreux fans de Schalke, de retour d’un match à l’extérieur contre Magdebourg, ayant tiré de force un frein d’urgence dans un train, forçant la locomotive à s’arrêter au beau milieu de nulle part.

S’en est suivi un violent affrontement entre les supporters de trois équipes de la Ruhr, forçant l’intervention d’un important dispositif policier sur place. Les forces de l’ordre allemandes ont confisqué beaucoup de matériel (des bandages de boxe, des gants, des protège-dents et des cagoules) qui laisse penser à une bagarre de hooligans organisée. Les supporters du S04 ont ensuite été ramenés au train, qui a pu finir sa liaison vers Herne, à quelques encablures de Gelsenkirchen. De leur côté, 90 supporters de Dortmund ont été arrêtés.

20.09.2025🇩🇪In the early night when schalke Returned from Magdeburg ~150 Dortmund waited in a forest area for the Train with schalke ultras and hooligans. Schalke stopped the Train after that fight Dortmund vs Schalke, ~150x300, win 1312 and ~95 Dortmund arrested, click here for… pic.twitter.com/KNTKWPqH7z — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 21, 2025

« Esseniens de merde ! »

Des poursuites pénales ont été lancées, entre autres, « pour interférence dangereuse avec le trafic ferroviaire, utilisation abusive des systèmes d’appel d’urgence et coups et blessures », affirment nos confrères. Pour aller jusqu’au bout de leur bêtise, une trentaine de supporters de Schalke ne s’est pas arrêtée là, et a fait irruption dans une soirée privée où la plupart des invités étaient justement supporters de Rot-Weiss Essen, autre club rival de Gelsenkirchen, vers 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Sur place, ils ont détruit du mobilier, attaqué des invités et, selon des témoins, crié « Esseniens de merde ! » Une autre enquête est en cours pour essayer de faire le lien entre les deux incidents.

La connerie humaine, tout simplement.

