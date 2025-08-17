Un match de coupe d’Allemagne interrompu après des injures racistes

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?

Le 32e de finale de coupe d’Allemagne entre le Lokomotive Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant quelques minutes ce dimanche, après des injures racistes à l’encontre de Christopher Antwi-Adjei, joueur de l’équipe visiteuse. Après seulement un quart d’heure de jeu, ce dernier s’est arrêté au moment d’effectuer une touche, avant d’échanger avec l’arbitre assistant, puis le central. Après une discussion avec les deux capitaines, le jeu a finalement repris. « Je ne voulais pas en faire toute une histoire, mais je ne voulais pas non plus le tolérer », a affirmé le piston droit après la rencontre au micro de Sky Allemagne.

Son équipe s’est finalement imposé après prolongations grâce à un but de Bryan Lasme, se qualifiant pour le prochain tour. Mais le sentiment d’après-match n’était pas à la joie. « Ça n’a rien à faire sur un terrain de foot, et de façon plus générale au quotidien, poursuivait Antwi-Adjei. Je ne veux pas répéter les mots qui ont été dits. C’est décevant. Je ne suis pas quelqu’un qui rentre chez soi et pleure. Mais je trouve tout de même décevant que ce genre de choses arrivent encore de nos jours sur un terrain. »

Et des sanctions, c’est possible ?

La dernière dinguerie de Loris Karius du côté de Schalke